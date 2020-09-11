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    Находящегося семь лет в розыске преступника из Кыргызстана  задержали в Нур-Султане

    11 Сентября 2020, 12:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участковый из Нур-Султана задержал преступника из Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    В ходе обхода участковый инспектор УП Сарыаркинского района капитан полиции Ерболат Мынбаев по проспекту Женис заметил мужчину, который вел себя подозрительно и при себе не имел документов удостоверяющих личность. Он также был без определенного места жительства. Для выяснения личности и установления дополнительной информации мужчина был помещен в приемник-распределитель департамента полиции г. Нур-Султана. В ходе проведения мероприятий установлено, что доставленный мужчина, 1983 года рождения, является гражданином Кыргызской Республики и находится в международном розыске с 2013 года.

    «При поступлении в приемник задержанный дал о себе совсем другие сведения и представился под чужой фамилией. В ходе проведенных мероприятий личность его была установлена», - отметил начальник приемника-распределителя ДП г. Нур-Султана полковник полиции Аскар Турекенов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Кыргызстан МВД РК
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