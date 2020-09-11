Находящегося семь лет в розыске преступника из Кыргызстана задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участковый из Нур-Султана задержал преступника из Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

В ходе обхода участковый инспектор УП Сарыаркинского района капитан полиции Ерболат Мынбаев по проспекту Женис заметил мужчину, который вел себя подозрительно и при себе не имел документов удостоверяющих личность. Он также был без определенного места жительства. Для выяснения личности и установления дополнительной информации мужчина был помещен в приемник-распределитель департамента полиции г. Нур-Султана. В ходе проведения мероприятий установлено, что доставленный мужчина, 1983 года рождения, является гражданином Кыргызской Республики и находится в международном розыске с 2013 года.

«При поступлении в приемник задержанный дал о себе совсем другие сведения и представился под чужой фамилией. В ходе проведенных мероприятий личность его была установлена», - отметил начальник приемника-распределителя ДП г. Нур-Султана полковник полиции Аскар Турекенов.