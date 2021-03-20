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    Находившийся в розыске 15 лет узбекистанец найден в столице РК

    20 Марта 2021, 11:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17,18 марта в Нур-Султане проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    В ходе мероприятия на территории столицы задержано 22 уголовных преступника, установлено местонахождение пяти без вести пропавших граждан.

    Четыре уголовных преступника находились в розыске соседними государствами СНГ - Республики Узбекистан и Российской Федерации.

    Сотрудниками криминальной полиции, задержан 51-летний гражданин Узбекистана, который разыскивается с 2006 года за совершение тяжких преступлений. Он был объявлен в розыск по трем статьям УК Республики Узбекистан с мерой пресечения содержание под стражей. Подозревается в совершении контрабанды, сбыта наркотиков, а также побега из-под стражи.

    Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ДП г. Нур-Султана. Решается вопрос об экстрадиции.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Узбекистан МВД РК
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