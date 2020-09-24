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    Находившийся в розыске 10 лет иностранец задержан в Алматинской области

    24 Сентября 2020, 19:25

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Иностранец, находившийся в международном розыске 10 лет, задержан в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В полицию Жамбылского района обратилась заведующая медицинским пунктом с заявлением о краже через выдавленное окно ноутбука. Факт был сразу же был внесен в ЕРДР по статье 188 части 3 УК РК. «Работающие в составе оперативной группы участковые инспекторы в течение суток вышли на след подозреваемого 44-летнего иностранного гражданина, проживающего в Каракалпакстанской автономии Республики Узбекистан. К моменту задержания фигурант уже успел продать похищенное. Ноутбук изъяли у покупателя, опознавшего в лице задержанного продавца. При проверке личности выяснилось, что задержанный с 2010 года разыскивался соотечественниками за мошенничество и находится в международном розыске. На период досудебного расследования фигурант взят под стражу», – отметил заместитель начальника РОП Жамбылского района Данияр Кыйкабаев. Стражи порядка проверяют задержанного на причастность к другим нераскрытым преступлениям.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Узбекистан МВД РК
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