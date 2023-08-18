Находившегося в международном розыске казахстанца задержали в России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники УМВД России по Курганской области в городе Кургане задержан находящегося в международном розыске 31-летнего гражданин Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК РК «Мошенничество».

Установлено, что в 2018 году злоумышленник в группе лиц по предварительному сговору, находясь в Астане, путем обмана и злоупотребления доверием незаконно завладели товарами лиц, участвующих в тендерах в качестве поставщиков. Своими действиями мошенники причинили материальный ущерб на сумму более 39 млн тенге.

Его подельники были взяты под стражу ранее. По данному факту было возбуждено уголовное дело с мерой пресечения «заключение под стражу». В настоящее время, согласно Минской конвенции, решается вопрос об экстрадиции данного гражданина.