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    Находившегося 20 лет в международном розыске  иностранца задержали в Атырау

    22 Апреля 2023, 06:24

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Находившегося 20 лет по подозрению в убийстве в международном розыске иностранца задержали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, сотрудники управления по противодействию экстремизму в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили и задержали гражданина Республики Узбекистан, 1975 г.р., находящегося в международном розыске.
    В ходе проверки установлено, что он объявлен в международный розыск по уголовному делу на основании части 2 статьи 97 и части 2 статьи 248 Уголовного кодекса Республики Узбекистан за умышленное убийство и хранение оружия.
    В ходе обыска временного места жительства 48-летнего иностранного гражданина в Атырау были изъяты запрещенные религиозные книги и диски.
    Подозреваемый задержан и арестован в соответствии со статьей 128 УПК РК.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Узбекистан МВД РК
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