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    • Находившегося 1,5 года в розыске акмолинца нашли в Алматы

    5 Августа 2022 10:33

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Находившегося 1,5 года в розыске акмолинца разыскали в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники группы розыска оперативно-криминалистического подразделения управления полиции города Кокшетау установили местонахождение 35-летнего жителя областного центра.

    С заявлением о пропаже сына в январе 2021 года обратился отец мужчины. Кроме родителей, в родном городе у без вести пропавшего акмолинца остались супруга и двое малолетних детей. На розыск мужчины был ориентирован личный состав управления полиции города Кокшетау, территориальных подразделений департамента полиции Акмолинской области. В ходе проведения розыскных мероприятий было установлено, что без вести пропавший мужчина имеет ряд задолженностей перед микрофинансовыми организациями, одним из банков РК, а также перед частным лицом. 2 августа кокшетаускими оперативниками местонахождение без вести пропавшего было установлено в городе Алматы.
    #Акмолинская область #Алматы #МВД РК
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