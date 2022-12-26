Находили пистолеты, светошумовые гранаты, дубинки - волонтер о событиях Кантара

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Трагические январские события стали беспрецедентным испытанием для нашей страны. В Алматы массовые беспорядки начались 4 января. Бандиты, почувствовавшие безнаказанность, грабили, жгли, разрушали все, что попадалось на их пути. Но несмотря на критическое положение, алматинцы сумели объединиться и противостоять преступникам. Одним из очевидцев погромов оказался волонтер Красного Полумесяца Казахстана Амирхан Хакимов. В рамках специального проекта «Қаңтар» он поделился с корреспондентом МИА «Казинформ» своей историей.

«Как обычно, в этот день вышел на улицу в 8 часов. Долго ждал общественный транспорт, вокруг и машин не было. На проспекте Абая увидел большое количество людей, некоторые были с флагами. Спустя мгновение в мою сторону уже полетели светошумовые гранаты. Я побежал домой», - вспоминает Амирхан.

По возвращении он обнаружил у себя осколок стекла в ноге. Рану обработал сосед-пенсионер, который раньше работал хирургом. Спустя некоторое время молодому человеку оказали помощь врачи, все обошлось без осложнений.

После восстановления Амирхан Хакимов не стал сидеть дома и решил присоединиться к другим волонтерам и помогать родному городу.

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Вместе с ребятами он участвовал в расчистке здания акимата Алматы, помогал собирать и развозить продукты нуждающимся семьям.

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«После беспорядков мы приступили к расчистке здания акимата. Нам сначала дали разрешения, чтобы мы могли свободно передвигаться по городу и заходить в здание. Полицейские нас останавливали, проверяли, но мы объясняли им, что являемся волонтерами и показывали бейджи. Расчистка здания проходила с соблюдением техники безопасности. Мы проходили инструктаж, нам дали каски, маски, жилеты, перчатки. От нашей организации было немного волонтеров, но в целом расчисткой в тот день занимались около 500 добровольцев со всего города. Мы убирались на третьем этаже и управились за два часа. Находили пистолеты, светошумовые гранаты, полицейскую форму, щиты, каски, дубинки. Но мы их не трогали, сразу же вызывали сотрудников полиции, чтобы они все могли зафиксировать», - вспоминает он.

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Амирхан Хакимов добавил, что нуждающимся семьям, пенсионерам, людям с инвалидностью волонтеры раздавали продуктовые наборы. В каждом их них находились все необходимые товары - крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло и другие продукты.

«Когда в стране по поручению Главы государства был создан общественный социальный фонд «Қазақстан халқына», я и мои коллеги пожертвовали свои деньги на благотворительность. Были разные суммы. Мне нравится помогать людям. В такое сложное время, после таких событий я не остался в стороне и хотел внести свою лепту в развитие нашего государства, общества», - заключил он.

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В пресс-службе Красного Полумесяца Казахстана отметили, что в период Кантара их филиалы и волонтеры обеспечивали блокпосты горячим питанием, а также средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

В рамках гуманитарной операции при поддержке Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по оказанию помощи пострадавшим в результате январских событий, Красный Полумесяц Казахстана передал 700 продуктовых посылок в рамках операции Чрезвычайного Фонда Помощи (DREF) в городах Алматы, Тараз, Кызылорда и Талдыкорган. Помимо этого, была оказана денежная помощь 855 работникам малого и среднего бизнеса, потерявшим работу в городе Алматы и 45 работникам в Алматинской области.

В связи с январскими событиями Красный Полумесяц Казахстана оказал поддержку медицинским учреждениям и санитарным частям Национальной гвардии, передав 781 750 единиц медицинских изделий в Алматы и Алматинской области. Также по всей стране были организованы мобильные пункты сдачи крови и ее компонентов.

От редакции

Команда МИА «Казинформ» уверена, что и в Алматы, и в других регионах Казахстана в дни Кантара были еще сотни казахстанцев разного возраста, которые, как и наш герой Амирхан Хакимов, восстанавливали родной город и помогали окружающим. Призываем читателей делиться подобными историями. С нами можно связаться по электронной почте: rusred@inform.kz, kazred@inform.kz.

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