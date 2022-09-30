Нагрузку на гостиницы и арендное жилье наблюдают в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В центры обслуживания населения поступает в день около трех тысяч обращений граждан, прибывающих из России. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью Нурлан Купешов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках соглашения ЕАЭС сейчас ведутся необходимые мероприятия. Среди них можно отметить, что граждане, которые прибывают из Российской Федерации, обратились в наши ЦОНы. Большая нагрузка была. В первый день мы ощутили очереди, за ночь совместно с «Правительством для граждан» организовали на площадке «Жастар» специальный ЦОН, где все окошки специально оказывали услуги. В день мы наблюдаем порядка 3 тыс. обращений, из них половина решается в тот же день, половина в течение трех дней, по регламентному сроку предоставляется услуга, то есть регистрируется ИИН», - сообщил Нурлан Купешов на заседании столичного маслихата.

Также, по его словам, граждане России обращаются и по другим вопросам. Он заверил, что вопросы безопасности обеспечиваются в городе.

«В день примерно мы наблюдаем обращения в религиозные учреждения, в основном в православную церковь. По 30-40 человек приходят, консультацию получают, где, как можно здесь себя реализовать, разместиться и так далее. Других особых условий и напряжений сейчас нет. Мы сейчас наблюдаем большую нагрузку на гостиничные комплексы, отели, квартиры. На сегодняшний день острых конфликтных других ситуаций не зафиксировано. В целом, все правоохранительные органы нацелены на обеспечение правопорядка и безопасности прибывающих граждан, и наших граждан в том числе», - подчеркнул Н. Купешов.



