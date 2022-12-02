Нагрузка на одного врача общей практики составляет в среднем 1 830 человек - Минздрав

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации национального проекта утвержден план мероприятий по улучшению доступности первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первичная медико-санитарная помощь — это служба, которая призвана координировать всю медицинскую помощь населению. В данном секторе здравоохранения основными проблемами остаются слабое материально-техническое оснащение, высокий износ зданий и низкое кадровое обеспечения. В рамках реализации национального проекта нами утвержден и реализуется план мероприятий по улучшению доступности ПМСП в сторону большей мобильности и доступности широкому кругу населения», - сказала Ажар Гиният на правительственном часе в Сенате.

По информации министра, в настоящее время в стране функционирует более 5 тысяч медицинских организаций ПМСП. В 2021 году дополнительно введены в эксплуатацию 30 медицинских объектов, а до конца текущего года планируется открыть еще 92 объекта.

«Кадровый потенциал организаций ПМСП составляет около 90 тысяч медицинских работников. В настоящее время нагрузка на одного врача общей практики составляет в среднем 1 830 человек. Наряду с этим, для повышения эффективности медицинской помощи, создается участковая мультидисциплинарная бригада ПМСП, включающая помимо участкового врача, трех средних медицинских работников, социального работника, медицинского психолога, а также при необходимости других профильных специалистов», - сообщила А. Гиният.

При этом, как напомнила министр, для материального стимулирования участковых врачей службы ПМСП увеличен стимулирующий компонент прикрепленного населения до 250 тенге с каждого пациента. Кроме того, по всей стране врачам и средним медицинским работникам ежегодно повышается средняя заработная плата на 30 и 20 процентов соответственно.

«Следует отметить, что в стране ежегодно увеличивается лекарственное обеспечение службы ПМСП. Так, если в 2019 году в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛО) Единым дистрибьютором закупались лекарственные средства по 45 нозологиям (в рамках ГОБМП) на сумму 114,6 млрд тенге с охватом 2 млн 281 тыс. человек, то благодаря внедрению ОСМС по состоянию на настоящее время перечень нозологий для АЛО расширен до 176 заболеваниям, на сумму 162,7 млрд. тенге, с охватом 3 млн. 771 тыс. человек», - сказала Ажар Гиният.

Ранее в Минздраве отметили положительную динамику основных медико-демографических показателей здравоохранения в стране.



