Награждены спасшие человека из огня гвардейцы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гвардейцев, спасших мужчину из горящей квартиры, наградили в Астане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

За проявленную смелость и решительность при спасении жизни приказом Главнокомандующего Национальной гвардией РК сержант Айзат Дюсекеев и рядовой Александр Сущик были награждены ведомственными наградами.

Напомним, что событие произошло вечером 20 июля. Тогда к военнослужащим Нацгвардии, возвращавшимся со службы, обратилась женщина с просьбой о помощи.

Она рассказала, что в задымленной квартире остался пожилой мужчина, который сам выбраться из нее не был в состоянии. Военнослужащие воинской части 3660 незамедлительно побежали по указанному адресу.

В подъезде уже было большое задымление угарного газа. Несмотря на это, они вошли в квартиру, где гвардейцы сквозь едкий дым и полумрак обнаружили в комнате лежащего на полу мужчину. Парни вынесли его в безопасное место, после чего принялись эвакуировать жителей подъезда. До прибытия пожарной команды и скорой медицинской помощи военнослужащие оказывали помощь жителям дома.

«Мы не считаем свой поступок подвигом, любой военнослужащий поступил бы также на нашем месте. И, честно сказать, страха мы не ощущали», - рассказал о происшествии сержант Айзат Дюсекеев.

В мероприятии приняла участие дочь спасенного.

«Я не могу найти слов, чтобы описать свою благодарность гвардейцам. Если бы не они, моего отца бы не стало. Хочется выразить благодарность родителям солдат, а также руководству воинской части за образцовое воспитание. Есть в наше время герои, которые готовы рискнуть жизнью, чтобы спасти мирных людей», - обратилась со словами благодарности дочь потерпевшего Вера Владимировна.





Галина Бута в тот вечер стала очевидцем события. Увидев валивший из соседней квартиры густой дым, она выбежала на улицу и не знала, к кому обратиться. К счастью, на ее пути оказались военнослужащие, за которых она переживала не меньше, чем за мужчину в квартире. Как призналась соседка, если бы не гвардейцы, пожар мог бы распространиться по всему дому.

За проявленную бдительность, смелость и решительность при спасении жизни, приказом Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан сержант Айзат Дюсекеев был награжден медалью «25 лет войскам правопорядка», а рядовой Александр Сущик нагрудным знаком «За охрану общественного порядка».









