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    Награждены спасшие 24 человек с тонущего катера на Бухтарминском водохранилище

    27 Июля 2022, 14:41

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Четырех жителей, спасших 24 человек с тонущего катера на Бухтарминском водохранилище, наградили сегодня в ВКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО, были награждены граждане Аскар Сайлаубаев, Даулет Сайлаубеков, Дамир Мухамадиев и Султан Тайжанов.

    Приказом министра по чрезвычайным ситуациям им были вручены медаль «За спасение утопающих», а также почетная грамота акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова.

    17 июля около 19:00 в Уланском районе на Бухтарминском водохранилище в трех километрах от базы отдыха «Аюда» из-за шторма стал тонуть рейсовый пассажирский местный катер.

    Сообщалось, что судно следовало из базы отдыха «Садко» на базу «Аюда». На борту находилось 24 человека (21 пассажир и три члена команды). Ветер достигал 20 м/с.

    В это время четыре парня, ехавшие на скутере, заметили тонущий катер и немедленно бросились на помощь.

    Награды героям вручил начальник областного департамента по чрезвычайным ситуациям Ерлан Нурпеисов.

    «В такой трудный момент, когда не было даже времени оценить ситуацию, вы действовали правильно и оперативно. Таким образом, вы проявили мужество и героизм. Благодаря этому все люди были спасены», - сказал Е. Нурпеисов.

    «Был сильный ветер, дождь. Мы ехали на скутере. Внезапно мы увидели перед собой перевернутый в сторону катер. Думать было некогда, мы сразу же бросились на помощь», - ранее прокомментировал один из героев Аскар Сайлаубаев.


    Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Восточно-Казахстанская область МЧС
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