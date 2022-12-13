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    Награждены победители республиканского конкурса «Жас орен»

    13 Декабря 2022, 20:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса «Жас орен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это проект, который прокладывает дорогу нашим детям и делает ближе большую сцену. Главная цель проекта – продвижение произведений для детей, пополнение репертуара детскими песнями и стихами. Об этом говорил и Глава государства. С помощью творчества детских композиторов и поэтов мы можем продвигать наши духовные ценности в детских садах и школах, музыкальных учреждениях», - сказала заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Салтанат Турсынбекова во время церемонии награждения.

    По ее словам, все работы этого конкурса будут доступны во всех библиотеках страны. Также она подчеркнула важность поддержки отечественных авторов, вносящих вклад в национальную духовность, патриотическое воспитание через творчество.

    Для участников конкурса нет ограничений по возрасту и квалификации. В проекте приняли участие школьники и представители старшего поколения. В числе 204 представленных работ 133 стихотворения и 71 песня. В состав жюри конкурса вошли заслуженные деятели культуры и искусства, представители государственных организаций.

    Гран-при республиканского конкурса «Жас өрен» получила Эльмира Дехгани – выпускница отделения хорового дирижирования Государственной консерватории имени Курмангазы, музыкальный продюсер компании «Тандау», композитор (город Алматы).

    В номинации «Песни для детей» призерами стали:

    I-е место Алиби Абдинуров – старший преподаватель кафедры композиции Казахского Национального университета искусств, лауреат премии Союза молодежи Казахстана «Серпер» (2009), государственной премии молодежи Республики Казахстан «Дарын», композитор, дирижер, музыковед (город Астана);

    II-е место Самат Рыспанбетов – выпускник музыкального колледжа имени Чайковского по специальности «саксофонист» и Академии искусств имени Жургенова. Помимо музыки занимается профессиональной аранжировкой. Выступал в составе группы Style BR, организованной группой «Нұр-Мұқасан», с 2013 года выступает как сольный певец (город Алматы);

    II-е место Бекжан Қайратұлы – преподаватель вокального отделения медиа центра «Бақжұлдыз» (город Талдыкорган);

    III-е место Бауыржан Есебаев – выпускник факультета права Казахского Государственного университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, заслуженный деятель культуры Республики Казахстан, обладатель Ордена «Құрмет», поэт, музыкант, продюсер (Алматинская область, Жамбылский район);

    III-е место Нұрислам Доспай – учащийся 9-го класса Казахского Национального университета искусств. Класс – труба (город Астана).

    Дипломантами стали Ольга Каплун, Айсұлу Тани, Құрмет Сақай.

    В номинации «Детская поэзия»:

    I-е место Жадыра Байбуланова – старший редактор отдела программ телеканала «Хабар24» (город Астана);

    II-е место Серікбол Хасанов – член Союза писателей Казахстана, главный редактор республиканской газеты «Мұнара» (город Астана);

    II-е место Достық Тілеубергенов – после окончания училища искусств имени А. Кастеева в Шымкенте (1987 г.) по направлению работал в театре кукол города Жезказгана до 1995 года. Член Союза писателей Казахстана (Кызылординская область, Кармакшинский район, село Дүр Оңғар);

    III-е место Баянгали Алимжанов – поэт, писатель, драматург, поэт айтыса, жыршы-жырау, манасовед, кинорежиссер, сценарист, актер, критик, сатирик, исследователь литературы и искусства, переводчик, детский поэт и писатель. Окончил факультет филологии Казахского Государственного университета (Акмолинская область); III-е место Назира Бердалы –выпускница факультета журналистики Казахского Государственного университета имени аль-Фараби, член Союза писателей Казахстана, ведущая телеканала «Сарасөз» программы «Абай-ТВ» (город Астана).

    Дипломантами стали Алпысбай Хонж, Қуат Ахетов, Сагыныш Намазшамова.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Культура Музыка Год детей Дети
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