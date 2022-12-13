Награждены победители республиканского конкурса «Жас орен»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса «Жас орен», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Это проект, который прокладывает дорогу нашим детям и делает ближе большую сцену. Главная цель проекта – продвижение произведений для детей, пополнение репертуара детскими песнями и стихами. Об этом говорил и Глава государства. С помощью творчества детских композиторов и поэтов мы можем продвигать наши духовные ценности в детских садах и школах, музыкальных учреждениях», - сказала заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Салтанат Турсынбекова во время церемонии награждения.
Для участников конкурса нет ограничений по возрасту и квалификации. В проекте приняли участие школьники и представители старшего поколения. В числе 204 представленных работ 133 стихотворения и 71 песня. В состав жюри конкурса вошли заслуженные деятели культуры и искусства, представители государственных организаций. Гран-при республиканского конкурса «Жас өрен» получила Эльмира Дехгани – выпускница отделения хорового дирижирования Государственной консерватории имени Курмангазы, музыкальный продюсер компании «Тандау», композитор (город Алматы). В номинации «Песни для детей» призерами стали: I-е место Алиби Абдинуров – старший преподаватель кафедры композиции Казахского Национального университета искусств, лауреат премии Союза молодежи Казахстана «Серпер» (2009), государственной премии молодежи Республики Казахстан «Дарын», композитор, дирижер, музыковед (город Астана); II-е место Самат Рыспанбетов – выпускник музыкального колледжа имени Чайковского по специальности «саксофонист» и Академии искусств имени Жургенова. Помимо музыки занимается профессиональной аранжировкой. Выступал в составе группы Style BR, организованной группой «Нұр-Мұқасан», с 2013 года выступает как сольный певец (город Алматы); II-е место Бекжан Қайратұлы – преподаватель вокального отделения медиа центра «Бақжұлдыз» (город Талдыкорган); III-е место Бауыржан Есебаев – выпускник факультета права Казахского Государственного университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, заслуженный деятель культуры Республики Казахстан, обладатель Ордена «Құрмет», поэт, музыкант, продюсер (Алматинская область, Жамбылский район); III-е место Нұрислам Доспай – учащийся 9-го класса Казахского Национального университета искусств. Класс – труба (город Астана). Дипломантами стали Ольга Каплун, Айсұлу Тани, Құрмет Сақай. В номинации «Детская поэзия»: I-е место Жадыра Байбуланова – старший редактор отдела программ телеканала «Хабар24» (город Астана); II-е место Серікбол Хасанов – член Союза писателей Казахстана, главный редактор республиканской газеты «Мұнара» (город Астана); II-е место Достық Тілеубергенов – после окончания училища искусств имени А. Кастеева в Шымкенте (1987 г.) по направлению работал в театре кукол города Жезказгана до 1995 года. Член Союза писателей Казахстана (Кызылординская область, Кармакшинский район, село Дүр Оңғар); III-е место Баянгали Алимжанов – поэт, писатель, драматург, поэт айтыса, жыршы-жырау, манасовед, кинорежиссер, сценарист, актер, критик, сатирик, исследователь литературы и искусства, переводчик, детский поэт и писатель. Окончил факультет филологии Казахского Государственного университета (Акмолинская область); III-е место Назира Бердалы –выпускница факультета журналистики Казахского Государственного университета имени аль-Фараби, член Союза писателей Казахстана, ведущая телеканала «Сарасөз» программы «Абай-ТВ» (город Астана). Дипломантами стали Алпысбай Хонж, Қуат Ахетов, Сагыныш Намазшамова.
Для участников конкурса нет ограничений по возрасту и квалификации. В проекте приняли участие школьники и представители старшего поколения. В числе 204 представленных работ 133 стихотворения и 71 песня. В состав жюри конкурса вошли заслуженные деятели культуры и искусства, представители государственных организаций.
Гран-при республиканского конкурса «Жас өрен» получила Эльмира Дехгани – выпускница отделения хорового дирижирования Государственной консерватории имени Курмангазы, музыкальный продюсер компании «Тандау», композитор (город Алматы).
В номинации «Песни для детей» призерами стали:
I-е место Алиби Абдинуров – старший преподаватель кафедры композиции Казахского Национального университета искусств, лауреат премии Союза молодежи Казахстана «Серпер» (2009), государственной премии молодежи Республики Казахстан «Дарын», композитор, дирижер, музыковед (город Астана);
II-е место Самат Рыспанбетов – выпускник музыкального колледжа имени Чайковского по специальности «саксофонист» и Академии искусств имени Жургенова. Помимо музыки занимается профессиональной аранжировкой. Выступал в составе группы Style BR, организованной группой «Нұр-Мұқасан», с 2013 года выступает как сольный певец (город Алматы);
II-е место Бекжан Қайратұлы – преподаватель вокального отделения медиа центра «Бақжұлдыз» (город Талдыкорган);
III-е место Бауыржан Есебаев – выпускник факультета права Казахского Государственного университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, заслуженный деятель культуры Республики Казахстан, обладатель Ордена «Құрмет», поэт, музыкант, продюсер (Алматинская область, Жамбылский район);
III-е место Нұрислам Доспай – учащийся 9-го класса Казахского Национального университета искусств. Класс – труба (город Астана).
Дипломантами стали Ольга Каплун, Айсұлу Тани, Құрмет Сақай.
В номинации «Детская поэзия»:
I-е место Жадыра Байбуланова – старший редактор отдела программ телеканала «Хабар24» (город Астана);
II-е место Серікбол Хасанов – член Союза писателей Казахстана, главный редактор республиканской газеты «Мұнара» (город Астана);
II-е место Достық Тілеубергенов – после окончания училища искусств имени А. Кастеева в Шымкенте (1987 г.) по направлению работал в театре кукол города Жезказгана до 1995 года. Член Союза писателей Казахстана (Кызылординская область, Кармакшинский район, село Дүр Оңғар);
III-е место Баянгали Алимжанов – поэт, писатель, драматург, поэт айтыса, жыршы-жырау, манасовед, кинорежиссер, сценарист, актер, критик, сатирик, исследователь литературы и искусства, переводчик, детский поэт и писатель. Окончил факультет филологии Казахского Государственного университета (Акмолинская область); III-е место Назира Бердалы –выпускница факультета журналистики Казахского Государственного университета имени аль-Фараби, член Союза писателей Казахстана, ведущая телеканала «Сарасөз» программы «Абай-ТВ» (город Астана).
Дипломантами стали Алпысбай Хонж, Қуат Ахетов, Сагыныш Намазшамова.