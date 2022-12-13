Награждены победители республиканского конкурса «Жас орен»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса «Жас орен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это проект, который прокладывает дорогу нашим детям и делает ближе большую сцену. Главная цель проекта – продвижение произведений для детей, пополнение репертуара детскими песнями и стихами. Об этом говорил и Глава государства. С помощью творчества детских композиторов и поэтов мы можем продвигать наши духовные ценности в детских садах и школах, музыкальных учреждениях», - сказала заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Салтанат Турсынбекова во время церемонии награждения.