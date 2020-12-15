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    Награждены лучшие по итогам года военнослужащие Вооруженных Сил

    15 Декабря 2020, 10:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне Дня Независимости в Акорде Президент страны – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами наградил орденом «Данк» ІІ степени главнокомандующего Военно-морскими силами контр-адмирала Сакена Бекжанова, орденом «Айбын» ІІ степени – заместителя командира авиабазы подполковника Ивана Гаврилко. Всего Указом Президента страны награждено 45 военнослужащих Вооруженных Сил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В Министерстве обороны в онлайн формате прошло торжественное собрание, посвященное Дню Независимости.

    «Благодаря стратегическому мастерству Елбасы, его дальновидной и мудрой политике, Казахстан стал стабильной страной. Под руководством Президента Республики Казахстан – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Касым-Жомарта Кемелевича Токаева постоянно укрепляется обороноспособность нашего государства», – отметил в своем выступлении министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев.

    В ходе торжественного собрания министром обороны вручены государственные награды отличившимся военнослужащим. За высокие показатели и образцовую службу приказом министра обороны 14 офицерам присвоены воинские звания досрочно.

    Подведены итоги конкурса «Әскер тарланы», который проводится с 2019 года, получил большую популярность в войсках и стал важным фактором мотивации военнослужащих в совершенствовании своего профессионального мастерства.

    По его результатам награждены памятными статуэтками, дипломами и денежной премией 24 лучших военнослужащих в своих специальностях.

    Руководителем оборонного ведомства были отмечены высокие результаты деятельности Вооруженных Сил в 2020 году. Наряду с активным участием в мероприятиях по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, армия продолжает свое динамичное развитие.

    Реализуются приоритеты в оснащении современными средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, военно-транспортной авиации. В армию поступает новое вооружение, проводится капитальный ремонт и модернизация имеющейся военной техники.

    На основе изучения опыта современных вооруженных конфликтов совершенствуются компоненты подготовки войск. В фокусе внимания находятся вопросы развития Сил специальных операций. В программу обучения введены армейская тактическая стрельба, расширен охват занятиями по армейскому рукопашному бою.

    Совершенствуется военная наука и рационализаторская работа. Военными специалистами разработаны образцы противодронного ружья, беспилотных летательных аппаратов, учебных тренажеров.

    Системные меры по противодействию коррупции позволили не допустить крупных хищений бюджетных средств, снизить количество коррупционных правонарушений и число осужденных за них военнослужащих.

    В процесс воспитания военнослужащих внедрены 50 учебных модулей с ситуативными кейсами, которые охватывают все сферы жизнедеятельности военнослужащих.

    Приняты меры по поощрению самостоятельности и инициативы командиров, повышению морально-психологического состояния военнослужащих. Сегодня каждый воин хорошо понимает, что от него требуется и осознанно работает над повышением своего профессионального уровня.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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