Награды за спасение жизней: какие подвиги совершили военнослужащие

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ежегодно казахстанские военнослужащие совершают подвиги в мирное время, спасая жизни людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За период независимости 1423 военнослужащих награждены государственными наградами, в том числе 35 посмертно», - говорится в ответе Министерства обороны Казахстана на официальный запрос МИА «Казинформ».

За последний год за спасение человеческих жизней награды получили 9 защитников Отечества.

За храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальных ситуациях, связанных со спасением человеческих жизней, награжден государственной наградой Республики Казахстан медалью «Ерлігі үшін» старший лейтенант Қасымбай Ескендір Сәбитұлы. Он является начальником отделения связи и автоматизированных систем управления отдельной радиолокационной роты войсковой части 44813 (ПВО).

14 июля 2022 года в 18:50 во время пробежки вдоль озера Чебачье Акмолинской области старший лейтенант услышал крики о помощи. Оказалось, что в 500 метрах от берега на надувном матрасе находились отец и его пятилетний ребенок. Попытки взрослого мужчины вернуться к берегу из-за усиливающего ветра были тщетными. Не раздумывая, Ескендір Қасымбай поплыл к ним. С другой стороны в поддержку ему кинулась гражданка РФ Полина Савельева. Как выяснилось впоследствии, профессиональная пловчиха. Благодаря совместным действиям им удалось взять ситуацию под контроль и начать движение к берегу.

Такой же медалью награжден капитан Мақұлбек Ағабек Құрманалиұлы, командир роты морской пехоты (резерва) десантно-штурмового батальона войсковой части 29011 (ВМС).

14 июня 2022 года в 21:30 капитан, прогуливаясь с семьей по набережной Актау, увидел, как во время перехода мостика на посадку в прогулочный катер в море упал восьмилетний ребенок. Заметив, что стоящие рядом люди замешкались, Ағабек Мақұлбек несмотря на то, что его жизни и здоровью грозит опасность, бросился в море и спас ребенка. Погода портилась и поднимался ветер из-за чего оба человека, находящиеся в море могли бы погибнуть.

Ведомственной медалью Министерства обороны РК «Ел қорғаны» за проявленную инициативу и мужество при спасении человека награжден сержант 3 класса Барлыбаев Жандос Берикович, начальник банно-прачечного комбината Военного института Сухопутных войск.

Он спас детей и женищину при пожаре в подъезде военного общежития 1 Военного института Сухопутных войск в 4:00 15 декабря 2022 года.

Такой же награды удостоились несколько военнослужащие десантно-штурмовых войск и сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан.

Среди них Сержант Касимбеков Ерик Курмашевич, командир отделения ремонтной роты войсковой части 18404.

Сержант 18 января 2023 года, находясь дома, услышал крики в подъезде. Выбежав на площадку, увидел, что в квартире, где проживает пожилая женщина, произошел пожар. Не раздумывая, он проник в помещение, и, несмотря на задымление, быстро обнаружил ее и сумел вытащить на улицу.

Также были награждены младший сержант Жанибеков Даурен Мухамеджанович, командир такелажного отделения отдела хранения войсковой части 55078, рядовой Аккемпиров Рауан Избасарович, солдат (такелажник) отдела хранения войсковой части 55078, рядовой Карабеков Наурыз Маратович, специалист (слесарь-моторист) роты материально-технического обеспечения войсковой части 55078, рядовой Низамбек Ильяс Ескендірұлы, специалист (водитель) отдела хранения войсковой части 55078, рядовой Шадетов Алибек Бакытович, солдат (такелажник) отдела хранения войсковой части 55078.

20 января 2023 года в Уштобе Каратальского района Жетысуской области военнослужащие войсковой части 55078, выехавшие с расположения на обед, увидели возгорание жилого дома в частном секторе. Рискуя жизнью,помогли выбраться из горящего строения женщине с двумя малолетними детьми и пожилым супругам, а также вынесли газовый баллон на улицу и приняли участие в тушении пожара.