Награды за активность в борьбе с коррупцией вручили туркестанцам

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, руководство департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Туркестанской области в торжественной обстановке наградило активистов региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В мероприятии приняли участие представители средств массовой информации, пресс-секретари городских, районных акиматов и граждане, внесшие вклад в реализацию антикоррупционной политики в регионе. Также были представлены члены специальной мониторинговой группы и информационно-просветительского штаба, менеджеры проектного офиса «Түркістан - адалдық алаңы» и победители антикоррупционного конкурса.

Цель мероприятия – награждение граждан, представителей средств массовой информации за заслуги и вклад в борьбу с коррупцией, вовлечение всего общества в повышение эффективности антикоррупционной политики государства.

В ходе торжественной встречи представлена работа, проделанная департаментом в течение года, продемонстрирован специально подготовленный видеоролик.

С докладом о проделанной работе в рамках реализации социально-противоэпидемической политики в области выступил руководитель департамента Хаким Кошкалиев. Также члены специальной мониторинговой группы поделились своими идеями и предложениями.

В завершение мероприятия гражданам, проявившим активность в борьбе с коррупцией, были вручены специальные благодарственные письма и грамоты, дипломы по различным номинациям. Также вниманию присутствующих был представлен очередной показ художественного фильма «1424» с участием сотрудников департамента.