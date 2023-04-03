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    Награды конкурса детских рисунков из Болгарии привезли три школьницы из Павлодара

    3 Апреля 2023, 21:00

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Воспитанницы художественной школы города Павлодара - клуба ЮНЕСКО получили награды на конкурсе «Малый Зограф» в Болгарии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всемирный конкурс «Малый Зограф» детских рисунков проходил в городе София Болгарии. Участники представили рисунки по теме «Времена года». В число победителей вошли трое учащихся павлодарской художественной школы«, - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

    Организатор конкурса - фонд «Малый Зограф». В конкурсе участвовали более 8 тысяч детей из 64 стран мира, в том числе 30 учащихся художественной школы Павлодара - клуба ЮНЕСКО.
    Бронзовую медаль за работу «Ромашковое лето», выполненную в технике гуашь, завоевала Жанель Жакупбай( 9 лет). Педагог - Наталия Решетова.

    «Это моя первая победа на мировом уровне. Я являюсь призером городского онлайн-конкурса творческих работ «Дәстүр-toward» в 2020 году«, - поделилась своими достижениями Жанель.
    Удостоены специальной награды - почетной грамоты за лучшую работу «Подсолнухи» - Томирис Акижанова (4 года), диплома конкурса за работу «Волшебное дерево» - Ульяна Остапенко (8 лет). Работы выполнены в технике графика фломастерами.
    Томирис является дипломантом международного конкурса «Ушки да лапки», проходившего в Новосибирске в 2022 году. Их педагоги - Оксана Сидоренко, Инна Масленникова.
    «Всех учащихся-призеров конкурса отличают любовь к рисованию и усидчивость. Например, Жанель Жакупбай уже 3 года занимается изобразительным творчеством, активно участвует в общественной жизни школы. Она обладает богатой творческой фантазией и трудолюбием», - рассказала заместитель руководителя школы Гульнар Мухаметкалина.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Образование Павлодар
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