Награду за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале получил карагандинский подросток

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Дебют в кино 16-летнего Алихана Абильдина из Караганды обернулся большим успехом. Парень получил приз за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале «Евразия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году впервые на кинофестивале проводился национальный конкурс. Здесь были представлены 15 лучших фильмов, появившихся за последние два года. Один из призов национального конкурса достался Алихану Абильдину. Парень победил в номинации «За лучшую мужскую роль», сыграв главного героя в фильме Яны Скопиной «Скоро кончится лето».

Картина уже вышла в казахстанский кинопрокат.

Алихан никогда не мечтал о кино. Его основной интерес в жизни – музыка. Окончив музыкальную школу в Караганде, решил двигаться дальше. В этом году он стал студентом Алматинского музыкального колледжа имени Чайковского.

«В Instagram со мной связалась продюсер фильма «Скоро кончится лето» Еркежан Максут. Она сказала, что мой типаж подходит, и пригласила на кастинг. Я долго отказывался, потому что у меня совсем нет актерского опыта. К тому же я всегда видел себя только музыкантом. Сейчас учусь на барабанщика. Меня уговорили родители и брат. Сказали, что не стоит отказываться от такого шанса», – рассказал Алихан.

Карагандинец легко прошел кастинг и оказался самым юным на съемочной площадке. На тот момент Алихану было 15 лет. Но уже тогда он понимал, какое это ответственное дело, и изо всех сил старался вжиться в роль главного героя Бахи. На целых два летних месяца – именно столько длились съемки – начинающий киноактер вышел из зоны комфорта.

«Мне тяжело было работать по ночам. Иногда съемки шли с 11 вечера до 11 утра. Очень хотелось спать, но я себя пересиливал. И в роль я не сразу вжился. В фильме рассказывается о 80-х годах. Тогда и молодежь, и жизненные ценности были другими. Еще я совсем не похож на своего героя. Я был закрытым человеком, у меня почти не было друзей. После съемок подружился с классными людьми, до сих пор с ними общаюсь. К тому же сейчас иногда замечаю за собой, что веду себя как Баха в повседневной жизни, более открыто», – делится парень.

Самым запомнившимся эпизодом съемок для Алихана стал карантин. Режиссер фильма подхватил ковид. На две недели весь состав фильма оказался запертым в гостиницах. И когда все выздоровели и начали сниматься, появились интересные идеи. Перерыв помог взглянуть на все сцены по-новому.

Сюрпризом для начинающего актера стала победа на фестивале. В его номинации были заявлены популярные казахстанские актеры. Алихан делал ставку на Аскара Ильясова. Когда услышал свое имя, был ошеломлён.

«Для меня победа на кинофестивале – это огромный шаг вперед. Она поможет мне идти дальше и добиваться поставленных целей. Киноактёром я не планирую стать. Хотя если будут поступать предложения о съемках, обязательно рассмотрю. Но все-таки хочу посвятить себя музыке, стать известным музыкантом не только в Казахстане, но и в мире», – говорит Алихан.



Фото: пресс-служба акима Карагандинской области









