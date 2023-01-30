Награду вручили трем школьникам за спасение пенсионеров при пожаре в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в школе №12 Караганды чествовали героев. Ее учащиеся, родные братья Ерасыл и Канат Смагуловы, проявили смелость и решительность при пожаре. Школьники спасли двух пенсионеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Братья живут в Сортировке, на улице Победы. Происшествие случилось неделю назад, 23 января. В этот день Ерасыл и Канат помогали пожилым соседям чистить снег во дворе. Они увидели, что из пристроенной котельной идет дым. Не растерявшись, бросились на помощь. В доме находились хозяева – мужчина и женщина. Подростки вывели пенсионеров на свежий воздух, также успели вынести одежду и документы. Позвали на помощь соседа Руслана Тусупова, работающего охранником. Вызвали пожарных и до их приезда тушили огонь подручными средствами.

Приказом министра по ЧС трое карагандинцев награждены медалью «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін». Ерасылу и Канату Смагуловым, Руслану Тусупову награды вручили на школьной линейке.

«Ребята проявили настоящую храбрость и предотвратили возможную трагедию. Не каждый может отважиться на такое, для этого требуются мужество и решимость. Самое главное – действовали правильно, вызвали пожарных и помогли пожилым людям эвакуироваться», – сказал заместитель начальника ДЧС Карагандинской области Нурлан Бекбосынов.

Ерасылу – 15 лет, Канату – 14. Их родителям выразили благодарность за хорошее воспитание детей.

Школьникам также вручили благодарственные письма министра просвещения и памятные подарки.



Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

