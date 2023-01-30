Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.43 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 67.89
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Награду вручили трем школьникам за спасение пенсионеров при пожаре в Караганде

    30 Января 2023, 21:03

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в школе №12 Караганды чествовали героев. Ее учащиеся, родные братья Ерасыл и Канат Смагуловы, проявили смелость и решительность при пожаре. Школьники спасли двух пенсионеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Братья живут в Сортировке, на улице Победы. Происшествие случилось неделю назад, 23 января. В этот день Ерасыл и Канат помогали пожилым соседям чистить снег во дворе. Они увидели, что из пристроенной котельной идет дым. Не растерявшись, бросились на помощь. В доме находились хозяева – мужчина и женщина. Подростки вывели пенсионеров на свежий воздух, также успели вынести одежду и документы. Позвали на помощь соседа Руслана Тусупова, работающего охранником. Вызвали пожарных и до их приезда тушили огонь подручными средствами.

    Приказом министра по ЧС трое карагандинцев награждены медалью «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін». Ерасылу и Канату Смагуловым, Руслану Тусупову награды вручили на школьной линейке.

    «Ребята проявили настоящую храбрость и предотвратили возможную трагедию. Не каждый может отважиться на такое, для этого требуются мужество и решимость. Самое главное – действовали правильно, вызвали пожарных и помогли пожилым людям эвакуироваться», – сказал заместитель начальника ДЧС Карагандинской области Нурлан Бекбосынов.

    Ерасылу – 15 лет, Канату – 14. Их родителям выразили благодарность за хорошее воспитание детей.

    Школьникам также вручили благодарственные письма министра просвещения и памятные подарки.


    Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Пожар Спасение
    Новости по теме
    Новости по теме
    На поиски очагов пожара на побережье Каспия в Атырау отправили вертолет
    Пожар произошел в школе Уральска
    Атырау накрыло дымом от горящего на побережье Каспия тростника
    Охранник отравился угарным газом во время пожара в школе-лицее ЗКО
    Популярное
    1 Нурлан Курмалаев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК
    2 Елена Рыбакина установила рекорд Australian Open-2023
    3 Акимат Павлодарской области опроверг фейковую информацию о кандидатах в депутаты
    4 Народная партия Казахстана утвердила список кандидатов в депутаты
    5 «Авто на дровах» задержали в Алматы
    Новости партнеров