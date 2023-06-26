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Диджей Imanbek передал награду в музей Павлодара

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
26 Июня 2023, 23:47
Диджей Imanbek передал награду в музей Павлодара Фото: instagram / pavl_muzei

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Казахстанский диджей и саунд-продюсер, обладатель «Грэмми» Иманбек Зейкенов передал свой платиновый диск Павлодарскому областному музею имени Потанина. Об этом сообщили на официальной странице учреждения в социальных сетях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

«Наш знаменитый земляк, обладатель «Грэмми» диджей Иманбек Зейкенов передал музею платиновый диск, врученный ему в 2021 году. В ближайшее время диск можно будет увидеть в экспозиции музея», – добавили в учреждении культуры.

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Фото: instagram.com/ar_man_kazakhstan/

Напомним, платиновый диск Иманбек получил за композицию «Big» с Rita Ora и David Guetta. Песню выпустили в феврале 2021 года. Трек совмещает в себе танцевальную музыку, электро-поп, хип-хоп и хаус. Музыкальные критики отмечали звук и вокал. Песня заняла седьмую строчку чарта в Болгарии, а также была в чартах Германии, Венгрии, Ирландии, Литвы, Швейцарии и Великобритании. В рейтинге Billboard Dance/Electronic Songs трек занимал 11 место.


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