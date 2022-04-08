Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Наградили спасших девочку из арыка мужчин в Актобе

    8 Апреля 2022, 15:51

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе наградили пятерых мужчин, которые спасли тонувшую в арыке с талой водой 12-летнюю девочку, передает корреспондент МИА Казинформ.

    Как известно, 31 марта во время паводка в микрорайоне Батыс-2 в арык с водой упала 12-летняя школьница. Девочку уносило в трубу сильное течение. Ее спасли случайные прохожие. Пятеро мужчин, в их числе четверо посетителей местного фитнес-центра и охранник жилого комплекса, еле вытащили ее из воды. Девочка не пострадала.

    В департаменте по ЧС наградили спасателей девочки. Алексея Ступенко, Юрия Лысенко, Альберта Дедусева, Евгения Зелевского и Ерболата Кульжигитова наградили благодарственными письмами министра по ЧС Юрия Ильина и денежными премиями.

    На сегодняшний день в микрорайоне Батыс-2 и в Актобе ситуация стабильная, паводковые воды ушли. Однако в целом в регионе продолжаются паводковые работы. Вчера из-за угрозы подтопления было эвакуировано более 200 жителей села Екпетал Уилского района.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Происшествия Паводок МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар под Астаной: 34 человека продолжают тушить возгорание сухостоя
    Тушение сухостоя под Астаной: 222 тонны воды сброшено с вертолетов
    В Караганде ветер сорвал искусственный газон: ребенок в реанимации пришел в сознание
    Более 4 млрд тенге направят на развитие малокомплектных школ в Актюбинской области в рамках благотворительного проекта
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    4 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане