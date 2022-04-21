Наезд на пешехода – самый распространенный вид ДТП в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года на дорогах Нур-Султана зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий, около 28 тыс. нарушений правил дорожного движения. В результате ДТП погибли трое человек, травмированы - 121, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным начальника управления дознания департамента полиции Нур-Султана Диаса Токатова, наиболее распространенный вид ДТП – это наезд на пешехода. За 2022 год с участием пешеходов произошло 49 дорожных происшествий. Погибли двое пешеходов, остальные получили различные телесные повреждения.

«Из анализа дорожных происшествий установлено, что степень виновности водителей остается очень высокой. Большинство ДТП совершается на дорогах местного значения. По вине водителей произошло 93 происшествия, причинами которых послужили слабые знания участниками движения правил, а именно при совершении маневрирования - 17 фактов и проезда перекрестков - 24 факта. Также не отстают и пешеходы, по вине которых произошло 20 дорожных аварий. Большинство переходили дорогу в неустановленном месте - 29 фактов», - сообщил он в ходе пресс-конференции.

Начальник управления добавил, что с начала года сотрудники полиции выявили около 28 тысяч нарушений правил дорожного движения водителями. Из них более 2 тыс. – правила остановки и стоянки, игнорирование дорожных знаков – 3,7 тыс. фактов.