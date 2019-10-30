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    Наезд на мужчин в Алматы: одному из подозреваемых продлили арест

    30 Октября 2019, 11:01

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Одному из подозреваемых в намеренном наезде на мужчин в Алматы продлили санкцию еще на один месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В отношении Жандоса Аликеева продлена санкция до 26 ноября. Ему на 3-й месяц продлили санкцию», - сообщили в городском суде.

    Отметим, что ранее следственный суд выдал ему санкцию в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с 26 августа по 26 октября.

    Ранее о задержании Жандоса Аликеева, 1995 года рождения, сообщили в департаменте полиции города. В момент совершения преступления, он был за рулем белой «Toyota Camry». Ему вменяют покушение на убийство (часть 3 статьи 24, пункты 1, 7, 9 части 2 статьи 99 УК РК).

    Его младший брат Динмухамед Аликеев, 1999 года рождения, который также является подозреваемым, все еще находится под арестом. В момент совершения преступления он управлял автомашиной марки «Toyota Avensis

    «По Д. Аликееву санкция до 16 ноября», - добавили в суде.

    Добавим, что его задержали 16 сентября. Он скрывался от органов правосудия в пригороде Алматы и на территории Алматинской области Он был арестован также на 2 месяца с 16 сентября по 16 ноября.

    Напомним, 26 августа 2019 года около 5 часов утра на улице Гагарина в Бостандыкском районе Алматы водитель легковушки намеренно наехал на троих мужчин.

    По информации полиции, инциденту предшествовал словесный конфликт между двумя компаниями, которые отдыхали в двух увеселительных заведениях, расположенных по соседству.

    Позже стало известно, что совершившими намеренный наезд на мужчин водители оказались родными братьями.

    Кроме того, стало известно, что госномер авто когда-то фигурировал в деле о водителе в состоянии наркоопьянения.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Суды Судебный процесс
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