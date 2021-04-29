Наезд на детей в Алматинской области: дело направлено в суд

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Енбекшиказахского района уголовное дело с обвинительным актом по наезду на четырех школьниц направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

Как сообщалось, 2 марта т.г. на территории Енбекшиказахского района Алматинской области 54-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на 4-х школьниц в возрасте 8-9 лет.

В результате дорожно-транспортного происшествия три девочки были госпитализированы в лечебное учреждение. Позже от полученных травм две из них скончались.

По факту было начато досудебное расследование по ст.345-1 часть 4 Уголовного кодекса (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.), за которое максимальное наказание предусматривается до 10 лет лишения свободы.

Водитель автотранспортного средства взят под стражу, проведены все необходимые следственные действия и экспертные исследования с завершением расследования в процессуальные сроки.

Напомним, расследование этого инцидента находится на особом контроле у Главы государства.