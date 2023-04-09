Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП

    9 Апреля 2023, 14:39

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сбивший 6 человек автобус не был поставлен на ручной тормоз. Об этом заявили на брифинге в Шымкенте представители автопарка и управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на otyrar.kz.

    Как сообщили на месте, водитель закрыл дверь и отлучился на мгновение, когда вернулся, автобус уже скатился по склону. Просмотрев видеозаписи, стало известно, что ручной тормоз водитель поставил уже после несчастного случая.

    Как утверждают транспортники, автобус был технически исправен.

    Мухтар Коканбаев, руководитель профильного ведомства сказал, что причина трагедии- человеческий фактор. Теперь требования к транспортным компаниям будут ужесточены. Всем руководителям автобусных парков поручили провести переаттестацию водителей автобусов.

    Как сообщалось ранее, 8 апреля на пересечении улиц Байтерекова — Назарбекова автобус, оставшийся без управления водителя, скатился по склону и на высокой скорости сбил 6 человек. в результате наезда автобуса на 6 человек в Шымкенте две женщины и подросток погибли на месте, а несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимационном отделении. 9 апреля количество жертв от наезда автобуса в Шымкенте возросло до пяти человек.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ДТП Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    Родильный дом и шесть поликлиник построят в Шымкенте
    Мошенница за 4 млн тенге пообещала безвозмездный грант жительнице Шымкента
    Туберкулез выявили у учителя в Шымкенте: начато обследование школьников
    Более 20 футбольных болельщиков доставили в полицию Шымкента
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров