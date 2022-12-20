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    Надзор за расследованием в отношении Михаила Козачкова - на контроле Генпрокуратуры РК

    20 Декабря 2022, 08:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В соответствии с поручением Главы государства органы прокуратуры приступили к проверке доводов, изложенных в обращении ряда представителей СМИ по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

    «Как известно, 18 декабря 2022 года Козачков М.В. задержан сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории города Алматы и Алматинской области.

    При этом органом досудебного расследования Козачков М.В. подозревается в участии в данной организованной группе (ч.2 ст.262 УК РК), рейдерстве (ч.3 ст. 249 УК РК), незаконном собирании и распространении государственных секретов (ч.3 ст. 185 УК РК).

    В связи с этим в тот же день в квартире, где проживает Козачков М.В., с санкции следственного судьи проведен обыск в присутствии его супруги, понятых и с применением видеозаписи.

    С учетом имевшегося резонанса Агентством по финансовому мониторингу также 18 декабря 2022 года незамедлительно доведены до сведения общественности обстоятельства, послужившие основанием для указанных выше процессуальных действий.

    В настоящее время досудебное расследование по делу продолжается; надзор за расследованием находится на контроле органов прокуратуры.

    При этом особое внимание будет уделено сообщениям о нарушении при оглашении обстоятельств дела, касающихся Козачкова М.В., принципа презумпции невиновности и признаках воспрепятствования адвокатам, обеспечивающим его защиту, в своевременном доступе к упомянутому выше следственному действию.

    Результаты рассмотрения обращения будут доведены до сведения общественности сразу по завершении проверки», - говорится в публикации пресс-службы Генеральной прокуратуры.

    Ранее пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай опубликовал в Facebook информацию о том, что на имя Главы государства поступило обращение от ряда представителей СМИ по поводу расследования в отношении Михаила Козачкова.

    «В связи с этим необходимо отметить, что данное резонансное дело должно рассматриваться исключительно в правовом поле в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан. Генеральная прокуратура обязана обеспечить надзор за законностью расследования и в установленном законодательством порядке дать необходимые разъяснения.

    Все законные права задержанного журналиста как гражданина Казахстана должны быть соблюдены в полном объеме», - сказал Руслан Желдибай.

    Ранее сообщалось, что журналист Михаил Козачков задержан по подозрению в пособничестве ОПГ. По данным Агентства по финансовому мониторингу, он помогал в пособничестве ОПГ Коспаева в совершении рейдерских захватов. ОПГ состояла из 11 участников, где пятеро уже арестованы, а шестеро, в том числе организатор Коспаев Елдос, объявлены в розыск.


    Фото из открытых источников
    СМИ Происшествия Генпрокуратура
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