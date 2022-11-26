Надпись из сосен в Абайской области видно из космоса

БЕСКАРАГАЙ. КАЗИНФОРМ - В Бескарагайском районе Абайской области растет надпись из сосен, которую видно даже из космоса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Бескарагай – край вечнозеленых сосновых лесов. Об этом говорит даже само название района. «Бес карагай» означает «пять сосен». Ответвления реликтового соснового бора, действительно, делятся здесь на пять самостоятельных лесных массивов.

А в 2015 году специалисты Букебаевского филиала Государственного лесного природного резервата «Семей орманы» создали живую достопримечательность из сосен.

На пустующем месте на границе государственного лесного фонда вблизи села Қарағайлы лесничие высадили 50 тысяч саженцев. Сосны выросли и образовали надпись «КАЗАХСТАН-2050». Общая длина надписи составила 1200 метров, высота каждой хвойной «буквы» – 70 метров, ширина – 50 метров.

Разглядеть «сосновый автограф» можно с высоты птичьего полета. Но надпись получилась настолько масштабной, что ее видно даже с космических станций.



