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    Надо уменьшить нагрузку на учителей и отчетность – Премьер-Министр РК

    4 Апреля 2023, 12:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил Министерству труда обеспечить повышение размеров и выплату пособий лицам с инвалидностью и осуществляющим уход за ними, а также потерявшим кормильца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Также надо принять меры по введению специальных выплат казахстанцам, занятым на работах с вредными условиями труда. Для этого необходимо детально изучить отечественный и международный опыт», - сказал Алихан Смаилорв на заседании Правительства.

    Глава Кабмина подчеркнул, что следует усовершенствовать процедуры проведения аттестации педагогов. Надо уменьшить бумажную нагрузку на учителей и отчетность.

    «Мы должны сохранить опытные кадры и воспитать новое поколение специалистов. Министерству просвещения необходимо принять все соответствующие меры для этого. Нужно обеспечить качественную разработку проекта Закона «О науке и технологической политике». Министерству науки и высшего образования совместно с нацпалатой «Атамекен» важно привлечь к этой работе представителей бизнеса из различных секторов экономики», - отметил Алихан Смаилов.

    Премьер также поручил Министерству здравоохранения обеспечить качественную проработку мер по гарантированной защите прав медицинских работников, гуманизации уголовного законодательства в отношении врачей.

    «Этот вопрос направлен не на снижение ответственности врача, а на его защиту. Нужно повысить развитие массового спорта, популяризации здорового образ жизни. Необходимо также увеличить долю отечественных фильмов в общем кинопрокате, а также издание и распространение общественно значимой литературы. Министерство культуры и спорта должно выполнить эту работу на должном уровне», - добавил Алихан Смаилов.

    Было отмечено, что для повышения потенциала туристской отрасли Министерству культуры необходимо разработать меры по комплексному решению вопросов развития инфраструктуры и улучшения сервиса обслуживания.

    Требуется совершенствование законодательства, в том числе по закреплению компетенций акиматов по созданию инфраструктуры вне населенных пунктов и на территориях национальных парков.

    «Также важно обеспечить данную сферу профессиональными и компетентными кадрами. А главное – создать благоприятный туристический климат. Министерству совместно с палатой «Атамекен» надо проработать вопросы создания более комфортных условий ведения бизнеса в данной сфере. Уважаемые коллеги, мы должны решить все задачи, поставленные Главой государства перед Правительством. Нам нужно обеспечить конкурентные рыночные условия и демонополизацию экономики, модернизировать инфраструктуру. Сформировать справедливую и прозрачную налоговую систему, совершенствовать бюджетную политику. Важно использовать весь производственный потенциал нашей страны, повысить качество человеческого капитала. Все стратегические задачи на долгосрочную перспективу необходимо проводить с учетом глобальных тенденций и вызовов», - заключил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Премьер-министр РК Бизнес Образование Туризм Здравоохранение Общество Алихан Смаилов
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