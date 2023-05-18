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    Надо укреплять взаимоотношения с Китаем с учетом наших интересов – Маулен Ашимбаев

    18 Мая 2023, 12:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента РК прокомментировал визит Главы государства в КНР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом Китай сегодня вторая экономика в мире. Масштабы нашей экономики и китайской экономики сравнивать сегодня очень сложно. Китай очень активно развивающаяся страна с большим экономическим потенциалом. У нас очень много совместных проектов в экономической сфере, прежде всего, в транспортно-коммуникационной сфере. Мы активно работаем по развитию новых транспортных маршрутов, в частности, маршрутом Транс каспийским», - сказал Маулен Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания Сената.

    В этой связи, как заявил спикер Сената, нам очень важно поддерживать конструктивные и взаимовыгодные отношения с Китаем и реализовывать политику по дальнейшему их укреплению.

    «Конечно, это надо делать с учетом и в целях реализации наших национальных интересов. Учитывая интересы стран, уважая суверенитет и независимость наших стран, мы развиваем вот такого рода комплексные взаимоотношения с КНР. У нас большая совместная граница, вы знаете, мы заинтересованы в стабильности на этой границе. Поэтому все вопросы обсуждаются в ходе визита и этот визит нашего Президента, безусловно, будет способствовать дальнейшему укреплению конструктивных, взаимовыгодных отношений между двумя странами», - отметил Маулен Ашимбаев

    Председатель Сената добавил, что Казахстан придерживается многовекторной внешней политики.

    «В этой связи, я считаю, что это очень важный визит, который должен способствовать дальнейшему укреплению наших взаимоотношений по ряду направлений прежде всего в экономике», - заключил Маулен Ашимбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Китай Сотрудничество Маулен Ашимбаев
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