Надо уходить от условных показателей – Азат Перуашев о МРП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Демократической партии «Ак жол» Азат Перуашев поделился мнением касательно уровня МЗП и МРП в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается базовых выплат, уровня зарплаты и социальных выплат, я скажу одну вещь – в целом мы в своей программе на предыдущих выборах неоднократно заявляли, что, на наш взгляд, при расчете пенсии и минимальной заработной платы нужно уходить от этих условных показателей, таких как МРП. Что такое МРП? Это взятая из воздуха цифра. Надо исходить из потребительской корзины. В потребительскую корзину включается продуктовый набор – на что человеку выживать, коммунальные и транспортные расходы», - сказал Азат Перуашев во время онлайн-брифинга в СЦК.

По его словам в развитых странах в МРП включаются ряд дополнительных индикаторов.

«В цивилизованных странах туда включают и культурный досуг, походы в кинотеатр, расходы на приобретение одежды и т.д. Вот тогда мы будем понимать, какая минимальная зарплата нужна, каков реальный прожиточный минимум в нашей стране. А когда мы считаем по МРП, который на усмотрение госорганов сегодня устанавливают, завтра меняют, это на самом деле оставляет за гранью выживания очень многих наших граждан. И нынешняя ситуация с пандемией, когда 42500 тенге оказались спасительной соломинкой для миллионов граждан, показала, насколько дутыми цифрами оперируют наши госорганы», - отметил он.

«Поэтому безусловно нужно уходить от таких абстрактных понятий, надо вносить конкретные стандарты уровня и качества жизни. Мы планируем такие вещи, но какой будет конкретно предвыборная программа, покажет съезд. Сейчас мы над этим документом работаем, в том числе с участием наших филиалов в регионах. Конкретный текст мы узнаем только на съезде. Но могу сказать, что эти вопросы находятся в центре нашего внимания», - добавил А. Перуашев.