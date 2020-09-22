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    Надо уходить от условных показателей – Азат Перуашев о МРП

    22 Сентября 2020, 18:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Демократической партии «Ак жол» Азат Перуашев поделился мнением касательно уровня МЗП и МРП в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается базовых выплат, уровня зарплаты и социальных выплат, я скажу одну вещь – в целом мы в своей программе на предыдущих выборах неоднократно заявляли, что, на наш взгляд, при расчете пенсии и минимальной заработной платы нужно уходить от этих условных показателей, таких как МРП. Что такое МРП? Это взятая из воздуха цифра. Надо исходить из потребительской корзины. В потребительскую корзину включается продуктовый набор – на что человеку выживать, коммунальные и транспортные расходы», - сказал Азат Перуашев во время онлайн-брифинга в СЦК.

    По его словам в развитых странах в МРП включаются ряд дополнительных индикаторов.

    «В цивилизованных странах туда включают и культурный досуг, походы в кинотеатр, расходы на приобретение одежды и т.д. Вот тогда мы будем понимать, какая минимальная зарплата нужна, каков реальный прожиточный минимум в нашей стране. А когда мы считаем по МРП, который на усмотрение госорганов сегодня устанавливают, завтра меняют, это на самом деле оставляет за гранью выживания очень многих наших граждан. И нынешняя ситуация с пандемией, когда 42500 тенге оказались спасительной соломинкой для миллионов граждан, показала, насколько дутыми цифрами оперируют наши госорганы», - отметил он.

    «Поэтому безусловно нужно уходить от таких абстрактных понятий, надо вносить конкретные стандарты уровня и качества жизни. Мы планируем такие вещи, но какой будет конкретно предвыборная программа, покажет съезд. Сейчас мы над этим документом работаем, в том числе с участием наших филиалов в регионах. Конкретный текст мы узнаем только на съезде. Но могу сказать, что эти вопросы находятся в центре нашего внимания», - добавил А. Перуашев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Политические партии
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