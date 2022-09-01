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    Надо сокращать участие государства в судебных процессах - Президент РК

    1 Сентября 2022, 14:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию судебной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вместе с ограничением вмешательства в деятельность судей будет усилена их ответственность за серьезные нарушения. Каждый отмененный судебный акт, при вынесении которого судья допустил грубую ошибку, должен проверяться Судебным жюри. Предстоит также пересмотреть институт оценки и привлечения к ответственности судей по критерию «качество отправления правосудия», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.

    По словам Президента, требует реформирования институт апелляции. Здесь решения должны выноситься по существу, без возврата в первую инстанцию.

    «Необходимо также расширить сферу административной юстиции. Передача в процедурно-процессуальный кодекс широкого круга административных проступков и гражданско-правовых споров с государственными органами сделает отечественное правосудие гуманным и справедливым», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Как отметил Глава государства, одновременно надо проработать вопросы доступа к правосудию на уровне районных и областных судов.

    «Бизнес справедливо считает серьезным ограничением в защите своих интересов чрезмерные ставки судебной пошлины. Поэтому следует установить разумные размеры пошлины по имущественным спорам вместо существующих процентов от суммы иска», - поручил Президент. «Надо сокращать участие государства в судебных процессах. Пора уже разобраться с судебными спорами государственных органов между собой. Если два министерства по-разному понимают закон, то точку в этом вопросе должно ставить Правительство. Такой подход применим и к спорам госорганов с государственными организациями. Нередко в разных регионах принимаются различные решения по аналогичным делам», - заявил Глава государства.

    Как добавил Касым-Жомарт Токаев, сейчас разрабатывается цифровой аналитический инструментарий, который призван обеспечить единообразие в отправлении правосудия. Верховному суду Президент поручил ускорить полноценное внедрение данной интеллектуальной системы.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК. В ходе выступления Президент РК заявил о необходимости внедрения элементов выборности судей Верховного суда.

    С полным текстом Послания Главы государства можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Суды Судебный процесс Послание Президента РК-2022 Юриспруденция Токаев Касым-Жомарт
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