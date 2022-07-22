Надо ли заново проходить полный курс вакцинации если прошло более года после первого

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как правильно проходить вакцинацию и ревакцинацию от КВИ сообщила на брифинге в СЦК руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики Казахстан Роза Кожапова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, если человек получил первую дозу вакцины от КВИ, то он обязательно должен получить вторую дозу этой же вакцины.

«Если больше года прошло, в принципе, человек может получить и ревакцинацию. Но ему можно получить полный курс вакцинации заново. Мы это называем повторный курс вакцинации», - сказала Роза Кожапова, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане заболеваемость коронавирусом выросла в 3,2 раза. За последнюю неделю по сравнению с предыдущей, заболеваемость выросла с 2 тыс. 558 до 8 тыс. 156 случаев. За последние сутки зарегистрировано 2 тыс. 490 случаев КВИ+ и 15 случаев КВИ-, из них у 80 % от последней вакцинации или ревакцинации прошло более шести месяцев. Нур-Султан с 21 июля находится в «желтой» зоне, остальные регионы – в «зеленой» зоне.