Надо быть гражданином своей страны - сенатор Ахылбек Куришбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Надо через выборы и участие в общественных институтах развития участвовать в управлении государством, заявил сенатор Ахылбек Куришбаев, комментируя выступление Президента страны Касым-Жомарта Токаева на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев на вопрос: что такое Новый Казахстан? коротко и емко ответил: «Новый Казахстан - это, по сути, Справедливый Казахстан».

Именно для построения такого общества нацелены все его реформы, прежде всего, трансформация прежней политической системы, которая привела к автократии во власти, расслоению общества, породила социальную несправедливость и неравенство, стала тормозом для устойчивого развития экономики», - отмечает сенатор.

Но чтобы реализовать такие радикальные реформы, по его словам, нужны не только изменения сверху - уход от суперпрезидентства, усиление Парламента, демократизация исполнительной власти и т.д.

«Главное, как подчеркивает наш Президент, важно развитие гражданского общества, побуждение активности среди граждан к участию в управлении государством. Потому что без осознанной поддержки народа демократические преобразования в нашем обществе невозможны! Но в проблема в том, что за долгие годы автократической системы, продвижения картельных партий за счёт государственных ресурсов народ перестал верить власти, справедливым выборам и в возможность простых людей на что то влиять. Даже Конституция, главный закон страны, многие годы принималась без широкого обсуждения в обществе, то есть такой, какой она нужна была руководству страны», - считает А. Куришбаев.

По его мнению, предложение Президента Касым-Жомарта Токаева по проведению всенародного референдума по принятию поправок в Конституцию страны связано не только с необходимостью решения политических изменений в стране самим народом, «оно свидетельствует о том, что в Новом Казахстане отныне определять его будущее будет не власть, а сами граждане».

«Глава государства дает нам всем четкий сигнал, что времена изменились, наступает пора честных выборов и политической конкуренции. Поэтому мы сами должны меняться, отходить от прежних стереотипов недоверия к власти, пустой «диванной» критики всех и вся. Надо через выборы и участие в общественных институтах развития участвовать в управлении государством, то есть быть гражданином своей страны», - заключил сенатор.