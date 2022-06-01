Надо больше общаться на казахском языке – юный жыршы Михаил Шут

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ученик 11 класса алматинской школы №187 Михаил Шут, который продекламировал произведение «Алпамыс батыр» на казахском языке на встрече с Президентом страны, планирует стать известным архитектором, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Михаил с 1 класса учится в казахском классе.

«Сначала я пришел в школу готовиться к экзаменам. Мне завучи и учителя сказали: «Миша молодец, прошел в конкурсе «Кітаптар қазынасы». У тебя есть возможность выступить перед Президентом». Я сначала не понял, подумал, что это может быть шутка, но потом понял, что целый коллектив учителей не будет со мной так шутить. Я начал готовиться. Учил поэму «Алпамыс батыр» в 7 классе и немного подзабыл, поэтому подучил ее», - комментирует Михаил.

Он отметил, что литературой начал увлекаться в 7 классе. Сейчас он заканчивает школу. Мечтает в будущем стать известным архитектором и прославить Казахстан на весь мир.

«Я казахскую литературу учу, чтобы развиваться. Мне нравится творчество Шакарима Кудайбердиулы и Абая. Архитектура мне больше по душе. Мама мне сказала, что у меня хорошо получается рисовать и чертить, у меня есть какие-то способности чертить и рисовать. Сначала планировал пойти на журналистику, но после сдачи первого единого национального тестирования понял, что это тяжело. Я тогда набрал 26 из 35 баллов. Очень огорчился. Сейчас уже активно готовлюсь к предстоящему ЕНТ», - говорит школьник.

Михаил Шут признается, что у него много друзей казахов. Летом он планирует начать учить английский язык.

«Я рос в казахской среде. В садике тоже ходил в казахскую группу. Казахский язык довольно тяжелый язык в плане произношения букв, но я научился. Хочу посоветовать тем, кто хочет научиться говорить на казахском языке не сдаваться. Надо больше общаться на казахском языке. Это очень поможет», - говорит он.

Его мама Елена Шутова - учитель начальных классов в этой же школе №187. По ее словам, Михаил уравновешенный и спокойный, любит футбол.

«Мой сын с 4 класса участвовал в конкурсах, в 7 классе учил большую поэму на казахском, все лето учил, получил грамоту в литературном конкурсе. Он быстро учит стихи. Я видела его выступление перед Главой государства. Я люблю своего сына и горжусь им», - заявила Елена Шутова.

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