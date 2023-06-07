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    Надежность экономического партнерства Казахстана подтверждается международными рейтингами - Алибек Куантыров

    7 Июня 2023, 18:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инвестиционные условия улучшаются в Казахстане. Об этом заявил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, выступая на инвестиционном круглом столе по дальнейшему развитию сотрудничества с США в МИД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За прошлый год приток прямых иностранных инвестиций составил 28 млрд долларов США. Приверженность к инвестиционным стандартам, таким как ОЭСР, позволяет признать нашу страну в качестве очень надежного экономического партнера, это также подтверждается международными рейтинговыми организациями с кредитным рейтингом в году со стабильным прогнозом», - сказал Алибек Куантыров.

    Глава Миннацэкономики заверил участников круглого стола, что инвестиционная привлекательность Казахстана продолжит рост.

    Ранее заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров заявил, что в прошлом году приток американских инвестиций после пандемии почти удвоился и превысил 5,1 млрд долларов США, и Казахстан готов усилить соглашение между нашими странами по всем сферам сотрудничества.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Экономика Миннацэкономики
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