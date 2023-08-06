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    Надежда Дубовицкая заняла четвертое место в прыжках в высоту на Универсиаде

    6 Августа 2023, 19:39

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская прыгунья Надежда Дубовицкая заняла четвертое место в прыжках в высоту на XXXI Всемирной летней Универсиаде в китайском Чэнду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Надежда Дубовицкая в финале по прыжкам в высоту добилась результата 1,84 метра и заняла четвертое место. Прыгунья из Ганы 22-летняя Роуз Йебоа с результатом 1,94 м сенсационно выиграла состязание. Второе место заняла легкоатлетка из Кипра Елена Куличенко (1,91 м), третье - прыгунья из Финляндии Венла Пулканен (1,88 м).

    Казахстанская легкоатлетка Кристина Овчинникова заняла шестое место.

    На данный момент Казахстан занимает 20-е место в медальном зачете. В активе сборной Казахстана 20 медалей: две золотые, семь серебряных и 11 бронзовых. Лидером медального зачета является КНР (157: 89 золотых, 35 серебряных и 33 бронзовых). На втором месте – Япония (79: 20-27-32), на третьем – Южная Корея (52:17-15-20).

    Напомним, Надежда Дубовицкая и Кристина Овчинникова вышли в финал соревнований по прыжкам в высоту на XXXI Всемирной летней Универсиаде в китайском Чэнду.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Китай Универсиада Легкая атлетика
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