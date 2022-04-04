Наделить ветеринаров дополнительными полномочиями предлагает Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев предложил наделить дополнительными полномочиями ветеринарных врачей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наделение дополнительными полномочиями ветврача сельского округа по выдаче предписаний и наложению штрафа за выявленные нарушения ветеринарного законодательства владельцами личных подсобных хозяйств (не являющихся субъектами предпринимательства). Также нами предложено исключение несвойственных функций ветеринарных специалистов МИО, таких как оказание услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, отлов и умерщвление бродячих собак и кошек», - сказал Ербол Карашукеев во время Правчаса в Мажилисе.

Кроме того, для устранения коллизий ветеринарного законодательства, предлагается передать функции из местных исполнительных органов в Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК:

- проведение обследования эпизоотических очагов;

- выдача акта эпизоотологического обследования;

- вынесение решения о делении территории на зоны;

- принятие решения об установлении и/или снятии карантина и ограничительных мероприятий;

- лицензирование ветеринарно-санитарной экспертизы продукции и сырья животного происхождения;

- прием уведомлений от физических и юридических лиц о начале или прекращении осуществления предпринимательской деятельности в области ветеринарии.

«Передача вышеперечисленных функций окажет положительный эффект на обеспечение эпизоотического благополучия территории и оперативность проведения ветеринарных мероприятий, а также четкое разграничение функций. Наделение ветеринарных врачей ветеринарных организаций МИО дополнительными полномочиями по выдаче предписаний и наложении административных мер позволит иметь рычаги воздействия на владельцев животных и выправить эпизоотическую ситуацию», - заключил министр.

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