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    Надеемся предложить варианты выхода – Агентство по регулированию и развитию финрынка о российских ценных бумагах у казахстанцев

    29 Сентября 2022, 16:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка ведут работу по решению проблемы зависших счетов казахстанских инвесторов, вложившихся в российские ценные бумаги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Санкционный режим, к сожалению, на сегодня не позволяет распоряжаться отдельными видами финансовых инструментов, которые были приобретены ранее. В частности, это ценные бумаги российских эмитентов, либо зарегистрированные на территории РФ по международным стандартам. Работа по решению этих проблем ведется», - сообщила заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева в Службе центральных коммуникаций.

    По ее словам, однозначного решения по вопросу на сегодня нет. Казахстан сотрудничает для решения проблемы с Центральным банком России, Национальным расчетным депозитарием РФ, компаниями Euroclear и Clearstream, представляющих финансовые услуги.

    «Мы надеемся, что в ближайшее время предложим рынку определенные варианты выхода из ситуации», - добавила М.Хаджиева.


    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Анеля Касымова

    Экономика Россия
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