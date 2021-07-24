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    Надеемся, наши спортсмены еще порадуют - главный тренер мужской сборной Казахстана по дзюдо

    24 Июля 2021, 21:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы надеемся, что наши спортсмены еще порадуют нас. Такое мнение на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при ПрезидентеРК выразил главный тренер мужской сборной Казахстана по дзюдо Галымжан Жылгелдиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я очень рад. Мы приехали с надеждой получить золотую медаль. Тем не менее благодарны за «бронзу». Помимо Елдоса, у нас четыре спортсмена. Они тоже будут бороться. Мы надеемся, что наши спортсмены еще порадуют нас», - сказал Галымжан Жылгелдиев.

    Напомним, сегодня в Токио состоялся поединок за бронзовую награду Олимпийских игр. Елдос Сметов принес первую награду в актив #teamKZ. В полуфинальной схватке Сметов уступил японцу Наохисе Такато. По словам Елдоса, он боролся за «золото».

    Добавим, в активе казахстанца уже есть серебряная награда Олимпийских игр. Ее Сметов завоевал на Олимпиаде-2016 в Рио.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Спорт Олимпиада Япония
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