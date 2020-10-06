Надеемся на стабилизацию ситуации в Кыргызстане в соответствии с Конституцией и законом - Берик Уали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента РК Касым-Жомарта Токаева Берик Уали прокомментировал ситуацию в Кыргызстане на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Все происходящее в Кыргызстане является внутренним делом этой страны. В Казахстане исходят из исключительной важности укрепления традиционно дружественных взаимоотношений и стратегического партнёрства с братским Кыргызстаном. Выражают надежду на стабилизацию ситуации в соседней стране в соответствии с Конституцией и законами Кыргызстана. Полагают, что кыргызский народ найдет выход из сложившейся непростой ситуации в долгосрочных интересах своего государства», - написал Б. Уали.