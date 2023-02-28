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    Надеемся, что в ближайшее время будут определены заказчики нападений на журналистов - Дархан Кыдырали

    28 Февраля 2023, 13:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали прокомментировал задержание организаторов нападений на журналистов, передает МИА «Казинформ».

    «С конца прошлого года увеличилось количество нападений на журналистов. В связи с этим Глава государства поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование ряда преступлений, направленных против журналистов. Как вам известно, в результате были задержаны 18 лиц, совершивших противоправные действия против журналистов и блогеров.

    Президент отметил, что должны быть выявлены не только исполнители, но и заказчики данных противоправных действий. По итогу проводимых работ выяснились заказчики этих правонарушений.

    Межведомственной следственно-оперативной группой МВД и КНБ изобличена и пресечена деятельность группы лиц, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации», - написал Д. Кыдырали.

    «В Алматы задержан непосредственный координатор провокационных атак – иностранный гражданин, квалифицированный хакер О.Токарев.

    По месту его временного проживания обнаружена и изъята техника, с которой велось управление нападениями, размещение «заказов» в анонимных телеграм-аккаунтах, подбор исполнителей и оплата их акций», - сообщается по информации МВД.

    «Данная группа совершила более 30 провокаций против В. Борейко, Г. Бажкеновой, Г. Ергалиевой, С. Ибраевой и других представителей средств массовой информации.

    Подозреваемый был заключен в изолятор временного содержания.

    Надеемся, что в ближайшее время вместе с организаторами будут определены и конечные заказчики.

    Министерство информации и общественного развития будет держать ход расследования на особом внимании», - отметил Д. Кыдырали.

    Как сообщалось, межведомственной следственно-оперативной группой МВД и КНБ пресечена деятельность группы лиц, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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