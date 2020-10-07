Надбавки за сентябрь получат более 40 тысяч казахстанских медработников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Надбавки за сентябрь получат более 40 тысяч медработников. Об этом сообщил председатель Правления Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов в ходе онлайн-брифинга Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане для стимулирования и поощрения медицинских работников, задействованных в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с COVID-19 и вирусной пневмонией, предусмотрены надбавки к заработной плате. Эти надбавки ежемесячно выплачиваются Фондом социального медицинского страхования. За период с марта по август текущего года выплачено надбавок на сумму свыше 74 млрд тенге. По итогам сентября, надбавки получат приблизительно более 40 тысяч медицинских работников на сумму 10,1 млрд тенге. В настоящее время проводится работа региональной комиссии по формированию списков получателей надбавок. После получения списков Фонд приступит к выплате ежемесячных надбавок. Мы планируем завершить эту работу, как обычно, до 15 числа», – сказал Б.Токежанов.

По его словам, количество медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусом, ежемесячно варьируется, в зависимости от эпидситуации. В марте к этой работе были привлечены 19 тысяч медработников, а в июле их число возросло до 75 тысяч человек. В марте надбавку получили 19 340 человек на сумму более 3 млрд тенге, в апреле около 43 тысяч человек на сумму 7,6 млрд тенге, в мае свыше 40 тысяч человек на сумму 8,7 млрд тенге, в июне свыше 53 тысяч человек на сумму 12,3 млрд тенге, в июле около 77 тысяч человек на сумму около 25 млрд тенге. В августе надбавки получили 66 тысяч медработников на сумму 16,8 млрд тенге.

Б.Токежанов напомнил, что приказом министра здравоохранения РК определены группы риска, порядок формирования списков и размеры надбавок. В зависимости от группы риска размер доплаты медработникам составляет от 212 тысяч тенге до 850 тысяч тенге. Позже были внесены изменения в приказ, согласно которому расширен перечень медработников, которые подлежат поощрению. В новый перечень вошли врачи и медсестры, которые задействованы в работе мобильных бригад, в работе «скорой помощи» при БМСП, а также работники военно-медицинских, судебно-медицинских подразделений центральных исполнительных органов и иных государственных органов и ведомств, подведомственных медицинских организаций Управления делами Президента РК.

Глава Фонда отметил, что Главой государства поручено предусмотреть выделение 150 млрд тенге на выплату стимулирующих надбавок на второе полугодие работникам здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией. Фондом произведены прогнозные расчеты потребностей в финансировании для выплаты надбавок до конца года. Предварительно, потребность в финансировании определена в 135 млрд тенге.

Напомним, сколько семей скончавшихся от коронавируса медицинских работников получили компенсацию в стране, рассказал сегодня председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Тимур Султангазиев.