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    Надбавки медработникам и строительство больниц - Кабмин уточнит бюджет

    2 Сентября 2020, 09:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о планах по исполнению поручений Главы государства, указанных в Послании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Финансовое обеспечение поручений Главы государства, озвученных в новом Послании народу Казахстана, будет осуществляться: при уточнении текущего и следующего годов; в ходе обсуждения проекта бюджета на 2021-2023 годы», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

    Он также сообщил, что при уточнении республиканского бюджета на 2020 год планируется финансирование расходов на стимулирующие надбавки медработникам, строительство быстровозводимых инфекционных больниц, медицинские услуги в рамках ГОБМП и закуп лекарственных средств.

    «Объемы расходов на реализацию мероприятий Послания Президента будут проработаны совместно с администраторами бюджетных программ», - заключил глава Минфина.

    Напомним, 1 сентября Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием «Казахстан в новой реальности: время действий».

    С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минюст Экономика Послание Президента РК-2020
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