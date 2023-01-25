Надбавки для тренеров и больший охват детей спортом - что обсуждали на коллегии Министерства культуры и спорта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице прошло расширенное заседание коллегии Министерства культуры и спорта по вопросам спорта и физического развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая с докладом, министр культуры и спорта РК Асхат Оралов пообещал снизить нагрузку на тренеров-преподавателей спортшкол.

«Действующая нормативная правовая база в сфере физкультуры и спорта не в полной мере соответствует требованиям современных инновационных и интеграционных процессов, не учитывает реальные потребности отрасли. Так, в этом направлении министерством начата работа по внесению поправок в законодательные акты», - сказал Асхат Оралов на расширенном заседании Министерства культуры и спорта.

В рамках законопроекта, по его словам, планируется регулирование вопросов финансирования профессионального спорта, снижение нормативной учебной нагрузки тренеров-преподавателей спортивных школ с 24 до 18 часов в неделю и другое.

Он также напомнил о ряде новшеств в спортивной сфере, которые начали действовать с 2023 года.

«С этого года введены надбавки за категорию тренерам-преподавателям школ-интернатов в зависимости от их квалификации от 6 тысяч до 22 тысяч тенге. Также совместно с ведущими диетологами и нутрициологами для всех республиканских школ-интернатов составлено единое меню для молодых спортсменов с учетом особенностей видов спорта, нагрузки, затрачиваемых килокалорий», - отметил министр.

Также, с 2023 года утверждены профессиональные стандарты в сфере спорта по трем профессиям и до конца года будут разработаны по восьми профессиям.

«До конца года с учетом международного опыта внесем изменения в квалификационные требования для специалистов отрасли», - добавил глава ведомства.

А. Оралов заверил, что ведомством планируется введение новых надбавок для тренеров-преподавателей.

«Планируем ввести новые виды надбавок и доплат тренерам-преподавателям за руководство групп и передачу спортсменов в вышестоящие спортивные организации, а также за спортивные звания», - сообщил глава ведомства.

Министр поручил проработать до конца года предложения с заинтересованными государственными органами по мерам социальной поддержки работников отрасли.

Кроме того, в Казахстане будет сформирован Единый реестр спортивной инфраструктуры.

Как подчеркнул глава ведомства, важной задачей для министерства культуры и спорта является развитие спортивной инфраструктуры и повышение ее доступности.

Для решения вопросов с дефицитом инфраструктуры ведомство планирует:

· провести масштабную инвентаризацию всей спортивной инфраструктуры в стране;

· внести изменения в методику подсчета спортивных объектов;

· сформировать Единый реестр спортивной инфраструктуры;

· построить быстровозводимые малозатратные модульные объекты в сельской местности.

Министр обозначил приоритетные для казахстанских спортсменов соревнования.

«Учитывая, что 2023 год – предолимпийский, основной задачей спортсменов национальных сборных команд является завоевание лицензий к Играм в Париже. Не менее важно успешное выступление на чемпионатах мира и Азиатских играх в Ханьжоу», - отметил А. Оралов.

Также, по его словам, важна и подготовка к проведению V Всемирных игр кочевников в Казахстане в 2024 году.

«Успешная подготовка, подведение к пику формы спортсменов к Олимпийским играм, будет во многом зависеть от скоординированной работы тренеров, членов комплексных научных групп, спортивных федераций и других структур», - добавил он.

Отдельно министр обозначил необходимость развития детского спорта и расширения охвата казахстанских детей физическим развитием.

«Особое внимание уделяется регулярным занятиям детьми спортом, физической культурой. Особенно важно развитие массового спорта, в том числе спортивных секций и творческих кружков. В соответствии с поручением Главы государства в прошлом году в рамках госзаказа более 400 тысяч детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет занимались в творческих кружках и спортивных секциях», - сказал А. Оралов.

По его словам, работа в этом направлении будет продолжена.

«В частности, в целях повышения потенциала детей в регионах выделено 86,7 млрд тенге, в результате чего более 560 тысяч детей и подростков будут обеспечены бесплатными спортивными секциями или творческими кружками. Теперь регионам необходимо ускорить процессы и незамедлительно приступить к работе. Я считаю, что совместная работа с руководителями областного управления спорта и качественное исполнение поручений Главы государства – это наша общая задача», - подчеркнул глава министерства.

Министр также рассказал о запланированной к реализации модернизации спортивной медицины.

«Дальнейшие победы невозможны без модернизации спортивной медицины и внедрения инновационных технологий, наряду с обеспечением современным спортивным инвентарем и экипировкой, учебно-тренировочными сборами и соревнованиями», - считает он.

В рамках данного направления запланировано принятие мер по созданию комплексных научных групп, комплектованию национальных сборных команд узкими специалистами, как спортивный врач, травматолог, реабилитолог, нутрициолог, физиотерапевт по спортивной медицине, спортивные психологи, массажисты и другие.

«Мы будем работать над обновлением перечня фармакологических средств по оказанию скорой неотложной помощи спортсменам, участвующим на учебно-тренировочных процессах и спортивных мероприятиях, а также над внедрением инновационных спортивных технологий», - отметил А. Оралов.

На коллегии были озвучены и существующие проблемы в тяжелой атлетике. Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин предложил свою кандидатуру на пост главы Федерации тяжелой атлетики страны.

«Я созрел, я готов взять федерацию в свои руки со своей командой. Да, у меня нет миллионов, я не богатый человек, но знаю всю подноготную этого спорта. Прошу поддержать, поставьте задачи, давайте выберем олимпийского чемпиона. Нужно разобрать инфраструктуры, погоду в доме, пока она у нас шатко-валкая», - сказал Илья Ильин.

В завершение мероприятия выступил заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов.

Зампремьера также подчеркнул необходимость расширения охвата казахстанских детей физическим развитием. По его мнению, необходимо увеличить охват в два раза.

«Перед нами стоит задача увеличить количество детей, занимающихся физическим развитием, в два раза. Это наша задача. Для этого мы должны приложить совместные усилия. Важна тщательная реализация государственного спортивного заказа. Необходимо всесторонне проработать высказанные здесь предложения. Кто-то сегодня сказал, что нужна конкуренция. Он тоже прав. Есть недостатки, их тоже нужно решать. Все это проработайте с местными исполнительными органами. Тогда нужно принять соответствующее решение», - поручил А. Кульгинов.

Кроме того, он предложил рассмотреть включение в финансируемые государством виды спорта тогызкумалак и асык ату.

«Стоит задача по развитию национальных видов спорта. На сегодняшний день национальными видами спорта занимаются более 500 тысяч граждан страны. Это очень хорошо. Но нужно развивать дальше. Перед нами стоит задача популяризации традиционного спорта среди детей и правильного воспитания нашего поколения. В этих целях на уроках физической культуры в организациях образования введен обязательный компонент по национальным видам спорта. Казахская борьба вошла в число спортивных секций, финансируемых в рамках государственного спортивного заказа. Также поступают предложения по включению в этот список тогызкумалак и асык ату. Просим министерство рассмотреть данное предложение», - заключил Алтай Кульгинов.



