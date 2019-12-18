Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Над мэрией Сан-Франциско подняли флаг Казахстана

    18 Декабря 2019, 00:31

    САН-ФРАНЦИСКО. КАЗИНФОРМ - Флаг Казахстана подняли над зданием мэрии города Сан-Франциско, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «16 декабря 2019 года состоялась церемония поднятия флага Республики Казахстан над зданием мэрии города Сан-Франциско с исполнением национального гимна. Подобное мероприятие проходит впервые на западном побережье США», - сообщила пресс-служба МИД РК в Telegram.

    По информации ведомства, в честь Дня независимости Республики Казахстан мэр города Сан-Франциско Лондон Н. Брид подписала заявление о признании 16 декабря 2019 года Днем казахстанско-американской дружбы.

    В церемонии приняли участие руководство мэрии города, Госдепартамента США, а также представители казахстанской диаспоры.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    США День Независимости
    Новости по теме
    Популярное
    1 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане