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    Над главным зданием Сан-Франциско подняли флаг Казахстана

    17 Декабря 2020, 14:15

    САН-ФРАНЦИСКО. КАЗИНФОРМ - В честь Дня Независимости Республики Казахстан в административном здании города Сан-Франциско состоялась церемония поднятия флага страны, сопровождаемая гимном нашей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

    Также мэр города Сан-Франциско Лондон Н. Брид подписала обращение, в котором говорится, что в её городе этот день является днем дружбы между США и Казахстана.

    Церемония, впервые проведённая на западном побережье США в прошлом году, приобретает характер новой традиции, символизирующей сотрудничество и дружбу между народами двух стран.

    Автор:

    Внешняя политика Казахстана МИД РК США День Независимости
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