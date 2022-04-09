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    18:52, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    Нацвалюта укрепилась на бирже на 12 тенге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 446,04 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, в результате средневзвешенный курс доллара составил 446,04 тенге.

    Вчера средневзвешенный курс на бирже доллара сложился на уровне 458,02 тенге. Таким образом, национальная валюта укрепилась на 11,98 тенге.

    Отметим, что по итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 446,89 тенге. Официальный курс доллара Национального банка на сегодня составляет 458,87 тенге.

    4 апреля средневзвешенный курс на 17:00 сложился на уровне 471,83, за торговую неделю нацвалюта укрепилась на 25,79 тенге.

    По данным Kurs.kz, в обменниках столицы на данный момент средний курс покупки доллара составляет 445,21 тенге, курс продажи – 449, 91 тенге.



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