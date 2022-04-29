Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Нацсовет поддержал проведение референдума по изменениям в Конституцию

    29 Апреля 2022, 18:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня при участии Государственного секретаря Ерлана Карина состоялась рабочая встреча членов Национального совета общественного доверия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    На встрече Ерлан Карин рассказал о проекте изменений и дополнений в Конституцию, который находится на рассмотрении Конституционного совета. Государственный секретарь отметил, что впервые конституционная реформа будет осуществляться посредством прямого всенародного голосования, что также демонстрирует значимость проводимых политических преобразований. Данный референдум необходим для перезапуска политической системы.

    В свою очередь члены Национального совета поддержали идею проведения референдума. Эксперты подчеркнули, что пакет поправок в Конституцию включает в себя структурные преобразования ключевых политических институтов.

    Как сообщалось ранее, Глава государства в ходе сессии Ассамблеи народа Казахстана предложил провести референдум по изменениям в Конституцию.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Конституция Нацсовет
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полный текст выступления Президента РК на Международном форуме волонтеров
    Наши волонтеры должны участвовать в глобальных волонтерских движениях – Президент РК
    Президент поручил разработать Дорожную карту развития волонтерского движения
    Труд волонтеров всегда должен высоко цениться - Президент РК
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски