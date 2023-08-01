Нацпроект «Ұлттық рухани жаңғыру» упраздняют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальный проект «Ұлттық рухани жаңғыру» упраздняют в Казахстане. Об этом сообщается на портале «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года 724 «Об утверждении национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру», - говорится в документе.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятие проекта не потребует дополнительных затрат из государственного бюджета и не повлечет отрицательных социально-экономических, правовых и (или) иных последствий, а также не окажет влияния на обеспечение национальной безопасности.

В соответствии с пунктом 5 Закрепления контроля исполнения поручений Президента Республики Казахстан по итогам заседания Высшего совета при Президенте Республики Казахстан по реформам (приложение к Протоколу заседания Высшего совета при Президенте Республики Казахстан по реформам от 22 июня 2023 года 23-01-11.1) поручено завершить интеграцию мероприятий национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру» в другие документы Системы государственного планирования с дальнейшей постановкой его на утрату. Срок внесения в Аппарат Правительства – август 2023 года.