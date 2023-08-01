Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Нацпроект «Ұлттық рухани жаңғыру» упраздняют в Казахстане

    1 Августа 2023, 13:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальный проект «Ұлттық рухани жаңғыру» упраздняют в Казахстане. Об этом сообщается на портале «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года 724 «Об утверждении национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру», - говорится в документе.

    Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

    Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятие проекта не потребует дополнительных затрат из государственного бюджета и не повлечет отрицательных социально-экономических, правовых и (или) иных последствий, а также не окажет влияния на обеспечение национальной безопасности.

    В соответствии с пунктом 5 Закрепления контроля исполнения поручений Президента Республики Казахстан по итогам заседания Высшего совета при Президенте Республики Казахстан по реформам (приложение к Протоколу заседания Высшего совета при Президенте Республики Казахстан по реформам от 22 июня 2023 года 23-01-11.1) поручено завершить интеграцию мероприятий национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру» в другие документы Системы государственного планирования с дальнейшей постановкой его на утрату. Срок внесения в Аппарат Правительства – август 2023 года.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Рухани жаңғыру Нацпроекты
    Новости по теме
    Новости по теме
    Премьер-Министр РК встретится с семьями погибших шахтеров в Карагандинской области
    Пересмотреть договор Правительства и АрселлорМиттал вплоть до разрыва отношений призывают в ККТ
    Размер стипендий увеличат в РК с 1 сентября
    Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам прогноза социально-экономического развития Казахстана
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области