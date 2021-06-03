Нацпроект по развитию нефтегазохимического комплекса разрабатывают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане разрабатывается нацпроект по развитию нефтегазохимического комплекса. Об этом сообщил управляющий директор по управлению активами АО «Самрұқ-Қазына» Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время разрабатывается нацпроект по развитию нефтегазохимического комплекса в РК, в котором планируется прописать возможный механизм решения системных проблем. Просим поддержать данную инициативу по разработке Нацпроекта и внесение изменений в законодательства для внедрения механизма специального соглашения об инвестициях для нефтегазохимических проектов», - сказал Болат Акчулаков в ходе заседания в Мажилисе.

Также по словам Болата Акчулакова, имеются некоторые вопросы в сфере развития нефтегазохимической отрасли, которые требуют совместного решения.

«Первое - это строительство газосепарационной установки, мощностью 9,1 млрд куб метров газа в год. Установка предназначена для переработки Тенгизского газа (…). Сейчас достаточно сложно организовать финансирование. Мы хотели бы сказать, что необходимо совместно проработать механизм, в том числе, льготного, возможно, финансирования данного проекта на возвратной основе для того, чтобы облегчить финансовое бремя и снизить стоимость этих фракций для дальнейшего передела на наших планируемых заводах», - отметил он.

Также, как отмечает управляющий директор АО, необходимо завершение строительства инфраструктуры СЭЗ НИНТ в Атырауской области.

«Совместно с Правительством необходимо взаимоувязать производителей нефтегазовохимического комплекса, то есть полиэтилена, полипропилена и бутадиена - данной продукции - с отраслями потребителями. Это – автопром, ЖКХ, строительная отрасль, медицина и другие отрасли, которые потребляют данные продукты. Для того, чтобы уже сегодня думать о том, как наладить производство по выпуску конечной продукции, так называемого пятого передела. Это уже компоненты автомобилей, различные трубы, упаковка и так далее», - сказал спикер.

Также в «Самрук-Казыне» предложили внедрить механизм специального соглашения об инвестициях для нефтегазового, химического комплекса с целью привлечения инвесторов.

«Действующие инвестсоглашения имеют ограниченный набор льгот и преференций, отсутствует механизм обеспечения проектов сырьем, не прописаны гарантии государства по стабильности законодательства и защиты инвестиций. В связи с чем требуется внесение изменений в законодательство, в частности, в предпринимательский и налоговый кодексы», - отметил Б. Акчулаков.