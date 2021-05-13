Нацпроект по развитию конкуренции: что даст приватизация автобусных парков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что даст планируемая приватизация автобусных парков в рамках Национального проекта по развитию конкуренции до 2025 года, пояснили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам первого заместителя председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустама Ахметова, снижение уровня государственного участия в предпринимательстве - ключевое направление Национального проекта.

В рамках проекта, как отметил спикер, предусматривается секторальный анализ товарных рынков.

«В рамках секторального анализа будут предлагаться целые сектора, отрасли экономики на приватизацию. В том числе, мы рассматриваем и максимальную передачу государственных автобусных парков в частные руки. Сегодня они в основном сосредоточены в областных центрах, там присутствуют порядка шести госпарков. В среднем доля на рынке не превышает 20% по республике. Процесс приватизации позволит развивать дальше этот рынок и предоставить доступ к субсидированию для частных перевозчиков и усилить конкуренцию между ними», - рассказал Рустам Ахметов на брифинге СЦК.

Ранее в ходе брифинга первый заместитель председателя Агентства ответил на вопрос касательно цен на жилье в стране, также объяснил рост цен на продукты питания.