Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Нацпроект по развитию конкуренции: что даст приватизация автобусных парков

    13 Мая 2021, 18:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что даст планируемая приватизация автобусных парков в рамках Национального проекта по развитию конкуренции до 2025 года, пояснили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам первого заместителя председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустама Ахметова, снижение уровня государственного участия в предпринимательстве - ключевое направление Национального проекта.

    В рамках проекта, как отметил спикер, предусматривается секторальный анализ товарных рынков.

    «В рамках секторального анализа будут предлагаться целые сектора, отрасли экономики на приватизацию. В том числе, мы рассматриваем и максимальную передачу государственных автобусных парков в частные руки. Сегодня они в основном сосредоточены в областных центрах, там присутствуют порядка шести госпарков. В среднем доля на рынке не превышает 20% по республике. Процесс приватизации позволит развивать дальше этот рынок и предоставить доступ к субсидированию для частных перевозчиков и усилить конкуренцию между ними», - рассказал Рустам Ахметов на брифинге СЦК.

    Ранее в ходе брифинга первый заместитель председателя Агентства ответил на вопрос касательно цен на жилье в стране, также объяснил рост цен на продукты питания.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Экономика Транспорт Легализация. Приватизация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    Компании по строительству комфортных школ определили в Карагандинской области
    Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
    Почему программа льготного автокредитования направлена ​​на обновление автобусного парка
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге